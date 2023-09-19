Информации об угрозе жизни российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не было, миротворцы работают в тесном контакте со сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные находятся в непосредственном контакте со сторонами. Все контакты главным образом идут по линии военных. Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно, для нас это [безопасность] является важным приоритетом", - сказал Песков.

Песков заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой.

"Миротворцы выполняют свои функции, но тем не менее ситуация остается непростой", - сказал представитель Кремля.

По его словам, существующих договоренностей достаточно для урегулирования в Карабахе.

"Для урегулирования существует достаточно солидная реализуемая база - это три документа. На базе этих документов может и должна быть достигнута договоренность о возвращении [ситуации] в политико-дипломатическое русло. Поэтому пока ориентируемся на них", - заключил представитель Кремля.

Азербайджанское министерство обороны заявило во вторник о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями являются обеспечение положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.