Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что 50 тысяч рублей в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады получат те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и постоянно проживает на территории России, Литвы, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Глава государства поручил осуществить единовременные выплаты в период с декабрь 2023 по январь 2024 года. Займется выполнением поручения кабмин.