В России заявили о необходимости загасить новый конфликт в Карабахе

Действия российской стороны должны быть направлены на то, чтобы загасить новый виток конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ситуация выглядит очень серьезно. Надо пытаться всячески предпринимать усилия для того, чтобы загасить конфликт, иначе могут быть неприятные последствия», — сообщил он.

По мнению парламентария, очередной виток конфликта между Арменией и Азербайджаном можно было предвидеть.

«Этого можно было ожидать ввиду недальновидной провокационной политики [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна. Это возможность для развязывания очередного конфликта. Понятно, что есть силы, которые в этом глубоко заинтересованы. Все шло к таким действиям», — высказался Чепа.