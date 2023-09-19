В Кремле прокомментировали письмо Пашиняна Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван не контактировали ни по каким вопросам, кроме гуманитарных, после 12 сентября, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

«Было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны. Происходила безумная работа по возобновлению потока гуманитарной помощи в Карабах. <..> Каких-либо других контактов с тех пор не было, но согласовываются и другие контакты, будем вас информировать», — рассказал он.

До этого глава МИД Армении отказался комментировать события в Карабахе.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское оборонное ведомство предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Позднее министерство обороны Азербайджана заявляло о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.