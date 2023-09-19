Лукашенко поделился подробностями недавних переговоров с Путиным в Сочи

На важности совместных действий России и Беларуси для снижения вероятности нарастания вызовов и угроз акцентировал внимание Александр Лукашенко во вторник на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

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Президент, сообщает БЕЛТА, поделился с российским губернатором подробностями своих недавних переговоров с президентом Владимиром Путиным в Сочи.

В этой связи он отметил, что в республике сегодня уделяется серьезное внимание и оборонному комплексу, учитывая последние события в регионе и мире. А говоря о недавних переговорах лидеров двух братских стран, Лукашенко сообщил, что "с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры (в Сочи) были посвящены обороне и безопасности".

Касаясь кризисной ситуации на границах союзного государства, белорусский лидер высказал убеждение, что "Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди". Больше всего, пояснил президент, настораживает Польша, за которой стоит США. Именно "они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего, Европейский союз. И главная точка опоры - это Польша".