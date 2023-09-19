Захарова заявила, что силовые посягательства ВСУ на Крым получат жесткий ответ РФ

"Хотела бы напомнить всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет, что их будут "выкуривать", как говорит Данилов, все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой националистической логики", - добавила Захарова.