В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу

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Ранее Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Россия не уйдет из Крыма.

По мнению Белика, турецкий лидер озвучил вслух то, о чем давно говорят не только в политических кругах Запада, но даже в обычном обществе.

Парламентарий подчеркнул, что «никто не отдаст» ни Крым, ни другие четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, «за них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.