Президент Украины Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада денег и новое оружие. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.
Выступление Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций должно состояться в первой половине дня 19 сентября.
Постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа заявлял, что Зеленский, возможно, лично выступит на заседании Совета Безопасности организации 20 сентября по украинскому сюжету.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Лавров намерен провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч и переговоры.
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