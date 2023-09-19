Выступление Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций должно состояться в первой половине дня 19 сентября.

Постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа заявлял, что Зеленский, возможно, лично выступит на заседании Совета Безопасности организации 20 сентября по украинскому сюжету.