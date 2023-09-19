В МИД РФ назвали дату выступления Лаврова на сессии Генассамблеи ООН

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Дипломат отметила, что выступление Лаврова в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН станет ключевым событием его пребывания в Нью-Йорке.

Других подробностей Захарова не привела.

На прошлой неделе представитель МИД РФ сообщала, что Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, в том числе с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Захарова отмечала, что это будут встречи как двустороннего характера, так и переговоры с представителями и главами международных организаций.