Патрушев анонсировал визит Путина в Пекин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры в Пекине в октябре. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности, сообщает ТАСС.
По словам Патрушева, «обстоятельные» двусторонние переговоры могут состояться в рамках международного форума «Один пояс — один путь».
Также Патрушев заявил, что Москва продолжает поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. По его словам, они «используются Западом для дискредитации Китая».
Напомним, что первый форум «Один пояс — один путь» прошел в Пекине в мае 2017 года с участием глав России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся через два года, в апреле 2019 года. О планах Путина посетить новый форум еще в июле заявлял помощник главы российского государства Юрий Ушаков.