Патрушев анонсировал визит Путина в Пекин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры в Пекине в октябре. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности, сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, «обстоятельные» двусторонние переговоры могут состояться в рамках международного форума «Один пояс — один путь».

Также Патрушев заявил, что Москва продолжает поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. По его словам, они «используются Западом для дискредитации Китая».