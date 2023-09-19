МИД России обвинил Запад в давлении на Международный суд ООН

Попытки Запада оказать давление на Международный суд ООН в Гааге в слушаниях по Украине несовместимы с независимостью судебного органа. В этом западные страны обвинил МИД России в заявлении на сайте ведомства.

«32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания "высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде", а в действительности — чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Сообщается, что слушания проходят в рамках российско-украинского разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.