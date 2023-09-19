Захарова ответила на обвинения Польши в миграционном кризисе в Италии

Польша заинтересована в транспортировке мигрантов в Италию, заявила в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на обвинения представителя польского МИД Аркадиуша Мулярчика в том, что Россия ответственна за миграционный кризис на итальянском острове Лампедуза. По ее словам, польские власти могут участвовать в перевозке мигрантов с Украины в Средиземноморье.

Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша. Которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине, — написала она.

Миграционная проблема обострилась на Лампедузе в последнее время. За сутки там могут высадиться сотни, а иногда тысячи мигрантов. На остров прибывают граждане Египта, Сирии, Судана, Гвинеи и Камеруна.

Количество нелегалов на острове уже превысило число местных жителей. Вечером 13 сентября между мигрантами начались массовые стычки из-за распределения продовольствия. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее объявила о намерении властей принять срочные меры для противодействия нелегальной миграции. По ее словам, наплыв беженцев стал «невыносимым».