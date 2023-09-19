Лавров поприветствовал участников VIII Каспийского медиафорума

"Рассматриваем диалог в информационной сфере в качестве одной из важнейших составляющих в деле продвижения ценностей дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания в районе Каспийского моря", - говорится в обращении министра, опубликованном на сайте МИД РФ.