Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании
Российское посольство в Швеции заявило, что все наемники, которые воюют на стороне Украины, понесут наказание, сообщает РИА Новости.
Оно указало, что наемничество является преступлением, «присоединение к бандеровцам — преступно вдвойне».
Дипломаты выразили надежду, что в Стокгольме поймут, что все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством.
Так посольство отреагировало на публикацию в издании Svenska dagbladet о двух шведах, воюющих в составе «интернационального легиона Украины».
По данным Министерства обороны России, Украина использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат их уничтожать по всей территории бывшей советской республики. Сами приехавшие воевать за деньги признавались СМИ, что Киев плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.