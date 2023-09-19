Посольство России напомнило наемникам Киева о наказании

Российское посольство в Швеции заявило, что все наемники, которые воюют на стороне Украины, понесут наказание, сообщает РИА Новости.

Оно указало, что наемничество является преступлением, «присоединение к бандеровцам — преступно вдвойне».

Дипломаты выразили надежду, что в Стокгольме поймут, что все иностранцы, в том числе и шведы, которые решили зарабатывать кровавые деньги, обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством.

Так посольство отреагировало на публикацию в издании Svenska dagbladet о двух шведах, воюющих в составе «интернационального легиона Украины».