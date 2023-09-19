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Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Китая Ван И по результатам переговоров в Москве отметили близость позиций по действиям Вашингтона на международной арене, имеющим антироссийский и антикитайский характер, сообщает МИД РФ.

Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США
© ТАСС

Как указывает российское внешнеполитическое ведомство, переговоры прошли в доверительном и конструктивном ключе.

Кроме того, Москва и Пекин обсудили текущее положение дел вокруг Украины, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России.

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