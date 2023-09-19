В Совфеде рассказали, чего хочет добиться Россия в ходе сессии Генассамблеи ООН

Россия хочет донести до участников 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября, свои взгляды на меняющийся мир. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал член российской делегации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Наша главная цель — донести до участников сессии взгляды России на меняющийся мир, на наши приоритеты в строительстве более понятного и безопасного международного сообщества. Оно должно быть без диктата и однополярности в принятии важнейших решений», — сказал он.
Карасин напомнил, что Россия является страной-учредителем ООН. По его словам, предстоящий форум стал самым главным международным форумом, который создали 78 лет назад после победы во Второй мировой войне.
«Его создали для того, чтобы все государства мира имели возможность в свободной, непринужденной, цивилизованной манере обмениваться мнениями о наиболее важных проблемах, будь то поддержание международного мира и безопасности, экологические вопросы, экономика. Ничего важнее таких встреч в широком международном формате просто не существует», — подчеркнул Карасин.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что двусторонние контакты между Россией и США на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы.