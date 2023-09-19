В Совфеде рассказали, чего хочет добиться Россия в ходе сессии Генассамблеи ООН

«Его создали для того, чтобы все государства мира имели возможность в свободной, непринужденной, цивилизованной манере обмениваться мнениями о наиболее важных проблемах, будь то поддержание международного мира и безопасности, экологические вопросы, экономика. Ничего важнее таких встреч в широком международном формате просто не существует», — подчеркнул Карасин.