Джабаров объяснил выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Джабаров: Совет Баренцева/Евроарктического региона давно является мертвым
Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) уже давно является мертвым. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, совет имел значение, когда у РФ «развивались по нарастающей отношения с Северной Европой» — Норвегией, Швецией и Финляндией.
«Раньше это было принципиально важно, когда мы сотрудничали в этом регионе. По сути, этот совет давно является мертвым, отношений с членами совета у нас никаких нет, поэтому в данный момент никакой практической пользы он для нас не несет», — отметил Джабаров.
Он добавил, что о СБЕР многие годы «не было ничего слышно», поэтому РФ «спокойно обойдется без него».
Ранее Москва приняла решение о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Причиной данной меры назвали нарушение принципа ротации после того, как Финляндия не стала передавать РФ руководство в СБЕР.