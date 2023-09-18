Захарова прокомментировала иск Киева в ВТО
Иск Киева в ВТО и вся ситуация вокруг украинского зерна является «бесконечной возней» западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее стало известно о подаче Украиной в ВТО исков против Польши, Венгрии и Словакии из-за введенного в этих странах запрета на ввоз украинской продукции.
«А все они вместе взятые — киевский режим, ЕС, НАТО — в курсе, что госсека США Энтони Блинкена на днях снова "волновала" проблема голода в мире, и он не нашел ничего лучше, чем обвинить во всем Россию? Хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна», — написала Захарова.
Она назвала происходящее «махинациями» и «бесконечной возней западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущей к спекуляциям на рынке продовольствия». Захарова уверена, что «мир уже устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, которая оборачивается глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах».