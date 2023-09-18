Захарова прокомментировала иск Киева в ВТО

«А все они вместе взятые — киевский режим, ЕС, НАТО — в курсе, что госсека США Энтони Блинкена на днях снова "волновала" проблема голода в мире, и он не нашел ничего лучше, чем обвинить во всем Россию? Хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна», — написала Захарова.