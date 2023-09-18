Путин подписал указ о введении «цифрового паспорта»

Инициатива о введении «цифрового паспорта» прозвучала на совещании президента с членами правительства ещё в феврале. Как заявил тогда глава Минцифры Максут Шадаев, эта технология позволит россиянам «в простых бытовых ситуациях» использовать не оригинал документа, а его цифровую версию в смартфоне. Эта идея сразу была одобрена президентом, после чего началась разработка проекта указа.