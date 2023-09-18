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Путин подписал указ о введении «цифрового паспорта»

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении «цифрового паспорта», устанавливающий порядок использования цифровой версии удостоверения личности. Полный текст указа доступен на официальном портале правовой информации.

Инициатива о введении «цифрового паспорта» прозвучала на совещании президента с членами правительства ещё в феврале. Как заявил тогда глава Минцифры Максут Шадаев, эта технология позволит россиянам «в простых бытовых ситуациях» использовать не оригинал документа, а его цифровую версию в смартфоне. Эта идея сразу была одобрена президентом, после чего началась разработка проекта указа.

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