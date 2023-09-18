Президент России Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте", который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поддержал соответствующую идею в феврале на совещании с членами правительства. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит в большинстве случаев использовать смартфон вместо оригинала паспорта "в бытовых, простых ситуациях". Тогда же была начата разработка проекта указа.