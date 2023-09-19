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В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомметировал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Свою позицию он озвучил РИА Новости.

В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором
© Lenta.ru

«В ООН предоставили площадку взрощенному американскими властями Зеленскому. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — сказал он.

Законотворец призвал кардинально реформировать Всемирную Организацию. Он предупредил, что без этого ООН останется лоббистом интересов Вашингтона, который фактически «захватил» площадку.

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