В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомметировал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Свою позицию он озвучил РИА Новости.
«В ООН предоставили площадку взрощенному американскими властями Зеленскому. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — сказал он.
Законотворец призвал кардинально реформировать Всемирную Организацию. Он предупредил, что без этого ООН останется лоббистом интересов Вашингтона, который фактически «захватил» площадку.
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