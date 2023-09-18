Госдума обсудит отмену уведомления Совета Европы о вводе военного положения

Государственная Дума России 20 сентября в первом чтении рассмотрит законопроект, который отменяет необходимость уведомления генсека Совета Европы (ЕС) о введении или прекращении в стране военного положения. О таком решении сообщил первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков, чьи слова приводит ТАСС.

«20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», — пояснил парламентарий.

В России военное положение в настоящее время действует в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.