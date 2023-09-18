В Москве стартовали переговоры Лаврова и Ван И

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В своем приветственном слове Сергей Лавров обратил внимание на то, что нынешний визит Ван И в Россию далеко не первый в череде поездок китайского гостя в нашу страну, но первый - после его очередного назначения на должность главы китайского дипломатического ведомства.

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"С чем Вас еще раз хочу поздравить", - подчеркнул российский министр.

В свою очередь китайский министр отметил, что нынешняя геополитическая ситуация требует от Китая и России постоянно поддерживать контакты и сверять часы. Он обозначил готовность китайской стороны вместе с российскими партнерами, как и прежде, твердо стоять на страже многосторонних начал и формирования многополярного мира, способствовать становлению более справедливого мироустройства.

"Наше двустороннее сотрудничество не направлено против кого-то", - руководитель МИД КНР.

Накануне в китайском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Ван И посетит Россию с 18 по 21 сентября в плановом порядке. Руководитель китайской дипломатии примет участие в очередном раунде двусторонних консультаций по вопросам стратегической безопасности. В ходе визита пройдет "углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся интересов стратегической безопасности двух стран". Стороны продолжат усилия по продвижению двусторонних отношений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уведомила, что в ходе контактов на уровне министров будет уделено внимание тематике взаимодействия наших стран на международной арене "с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС,"Группе двадцати", АТЭС и других форумах". Кроме того, Сергей Лавров и Ван И обменяются мнениями по вопросам украинского урегулирования, обеспечения стабильности и безопасности Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР). Отдельно они обсудят тематику двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях. В этом контексте важно напомнить, что в октябре в Пекине пройдет третий международный форум "Один пояс, один путь", на который приглашен президент России Владимир Путин.

Примечательно, что Ван И прилетел в российскую столицу с Мальты, где 16 - 17 сентября у него состоялись переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Отношения между Пекином и Вашингтоном переживают период кризиса, который обострился после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года и февральского инцидента со сбитым китайским воздушным шаром в американском воздушном пространстве.

В ходе американо-китайских контактов затрагивались конфликт на Украине, ситуация на Корейском полуострове и положение дел вокруг Тайваня. Ван И довел до американской стороны, что тайваньский вопрос является "красной линией" в отношениях Пекина с Вашингтоном, которую США пересекать не следует. Глава МИД Китая потребовал от Белого дома соблюдения трех совместных китайско-американских коммюнике и выполнения обязательства не поддерживать "независимость Тайваня".