Разъяснения Еврокомиссии к запрету на ввоз российских товаров в ЕС направлены на то, чтобы фактически сделать невозможным въезд россиян в Евросоюз, заметили в МИД РФ. Документ размещен на официальном портале ведомства.

В МИД отметили, что западные страны с февраля 2022 года проводят политику, направленную на нанесение ущерба россиянам. В частности, государства ЕС ввели запрет на прямое авиасообщение, ужесточили визовую практику.

По мнению экспертов ведомства, лидеры ЕС стремятся возвести в Европе новый «железный занавес», стараются максимально осложнить контакты между людьми.

«Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку», - подчеркнули в МИД.

Дипломаты отметили, что россиянам на фоне текущей международной повестки следует тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за рубеж, в особенности - в недружественные страны.

Кроме того, заметили в ведомстве, гражданам РФ необходимо проявлять повышенную бдительность и выдержку, учитывать специфику стран, соблюдать законы и нормы.