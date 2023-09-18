$96.65+0.01103.09+0.06

МИД: сопровождающие Лаврова на ГА ООН журналисты получили визы США

Все российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США.

МИД: сопровождающие Лаврова на ГА ООН журналисты получили визы США
© РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

«Все российские журналисты, сопровождающие Сергея Викторовича Лаврова на ГА ООН, получили визы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров на полях Генассамблеи ООН проведёт около 20 двусторонних встреч.