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Путин продлил до конца 2024 года действие контрсанкций

Президент России Владимир Путин продлил на 2024 год срок действия указа 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающих продовольственное эмбарго.

Путин продлил до конца 2024 года действие контрсанкций
© РИА Новости

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" <...>", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.