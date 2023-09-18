Собянин отправил правительство Москвы в отставку

"В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы <…> "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства", - значится в документе.