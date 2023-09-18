В Кремле оценили идею Байдена об изменении СБ ООН

Совету Безопасности ООН нужна трансформация для повышения эффективности, но для этого необходимо согласие всех его участников, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он прокомментировал планы президента США Джо Байдена инициировать внесение изменений в СБ ООН.

Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена его эффективность — этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников, — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что данная тема действительно является актуальной. Он напомнил, что российская сторона поднимала ее неоднократно.

О том, что Байден собирается поднять вопрос о внесении изменений в Совет Безопасности ООН, накануне заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, это произойдет на следующей неделе, когда американский лидер будет выступать на Генассамблее ООН.