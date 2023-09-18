Путин лично поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы
Президент РФ Владимир Путин приехал на инаугурацию Сергея Собянина и поздравил его с вступлением в должность мэра Москвы.
Одним из основных достижений градоначальника глава государства назвал развитие системы общественного транспорта.
"На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75 процентов избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и самое главное и в первую-то очередь - результатов работы", - сказал Путин.
Отметим, что выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Сергей Собянин набрал 76,39% голосов.