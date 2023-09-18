Путин лично поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

"На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75 процентов избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и самое главное и в первую-то очередь - результатов работы", - сказал Путин.