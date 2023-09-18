В Кремле прокомментировали доклад ООН об ухудшении ситуации с правами человека в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с докладом ООН об ухудшении ситуации с правами человека в России после начала боевых действий на Украине. Об этом он сообщил журналистам.

«Я не знаком с текстом доклада, поэтому я не знаю, что имеется в виду. пока не имею возможности прокомментировать», — сказал он.

Ранее в ООН рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в РФ после начала боевых действий на Украине.

Ситуация с правами человека в России значительно ухудшилась с момента начала ею военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В докладе говорится, что российские власти серьезно ограничили свободу ассоциаций, мирных собраний и выражения мнений, как онлайн, так и офлайн, и «фундаментально подорвали независимость судебной власти и гарантии справедливого судебного разбирательства».