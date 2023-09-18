В Кремле прокомментировали сообщения о здоровье Кадырова

Накануне в Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на фоне сообщений о проблемах со здоровьем появилась видеозапись, где он гуляет под дождем. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов до этого утверждал, что у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова. При этом Юсов заявлял, что «речь идет не о ранениях», а о «системных проблемах со здоровьем», добавив, что детали нуждаются в уточнениях. 3 сентября 2022 года глава Чечни в своем Telegram-канале заявлял о планах уйти в «бессрочный и длинный отпуск». Спустя три дня он отказался от своих планов. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».