Небензя заявил, что Россия продолжит развивать контакты с КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, резолюции совета безопасности международной организации этого не запрещают. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы продолжим развитие таких контактов в дальнейшем в интересах наших стран, никакими резолюциями Совбеза ООН это не запрещается», — заявил он.

Российский дипломат напомнил, что в июле посетил КНДР министр обороны России Сергей Шойгу и отметил, что 13 сентября состоялась встреча лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

По окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.