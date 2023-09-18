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В Совфеде отреагировали на возможные изменения в Совете Безопасности ООН

Планы по расширению состава Совбеза ООН не должны означать, что новые страны-участницы также должны иметь право вето, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор, член международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В противном случае, по его словам, в международной организации не сможет быть принято ни одно решение.

В Совфеде отреагировали на возможные изменения в Совете Безопасности ООН
© РИА Новости

Если речь идет об увеличении числа непостоянных членов Совета Безопасности ООН, то это абсолютно нормально, так как многие страны имеют полное право туда войти. Также возможно расширение и числа постоянных членов Совбеза, но исключительно без права вето. Потому что если право вето будет размазано между 10–15 странами, ни одно решение в таком Совбезе принято не будет, — сказал Джабаров.

Он отметил, что и сейчас решения в Совбезе ООН принимаются с огромным трудом — Россия и Китай выступают с одной позицией, а США, Великобритания и Франция — с другой. При этом Джабаров заявил, что Париж и вовсе случайно оказался в составе ООН.

Франция вообще случайный член Совета Безопасности ООН. И стала там постоянным членом только благодаря Сталину, который сделал из Франции страну-победительницу во Второй мировой войне, которой она, конечно же, не являлась. Но тема действительно достаточно интересная, и я думаю, что ее в том числе будет поднимать Лавров во время выступления на Генассамблее ООН, — заявил Джабаров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос о внесении изменений в Совет Безопасности ООН. Американский лидер выступит с этой темой на Генеральной Ассамблее ООН.

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