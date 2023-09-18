В Совфеде отреагировали на возможные изменения в Совете Безопасности ООН

Франция вообще случайный член Совета Безопасности ООН. И стала там постоянным членом только благодаря Сталину, который сделал из Франции страну-победительницу во Второй мировой войне, которой она, конечно же, не являлась. Но тема действительно достаточно интересная, и я думаю, что ее в том числе будет поднимать Лавров во время выступления на Генассамблее ООН, — заявил Джабаров.