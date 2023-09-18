В Венгрии призвали западных дипломатов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке

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Венгерский дипломат подчеркнул, что со стороны Европейского союз было бы мудро воспользоваться мероприятиями в ООН для того, чтобы наладить диалог для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сийярто сообщил, что сам тоже планирует встретиться с Лавровым во второй половине недели.

«И я бы считал правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — посоветовал он.