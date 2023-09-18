Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Нью-Йорке

Как ранее сообщали в ведомстве, с 19 по 26 сентября Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.