Эрдоган запланировал новый разговор с Путиным

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган запланировал новый разговор с главой России Владимиром Путиным после визита в США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Господин президент [Эрдоган] уже высказывал свое намерение провести телефонные переговоры с уважаемым господином Путиным. Эти переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении господина президента из США, где он обсудит с генсеком ООН и лидерами конкретные предложения по возобновлению черноморской зерновой инициативы», — заявили в администрации турецкого лидера.
Уточняется, что Эрдоган с трибуны ООН вновь озвучит призыв перейти к конкретным, практическим шагам для возобновления продуктового соглашения. Он также подчеркнет тот факт, что одними заявлениями о поддержке усилий Анкары нельзя сдвинуть процесс.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказался об усилиях организации по возобновлению зерновой сделки. По его словам, ООН не имеет рычагов для решения системных проблем.