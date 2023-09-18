Небензя усомнился в способности ООН решить проблемы «зерновой сделки»

Команда генсека ООН Антониу Гутерреша не имеет рычагов давления для решения системных проблем с реализацией «зерновой сделки», а заявления о том, что от нее зависит спасение голодающих по всему миру, не соответствуют действительности. Об этом рассказал в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.

«Зерновая сделка» была заключена в июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия потребовала беспрепятственные поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, решение вопросов в банковской сфере и реанимацию аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Ни одно из этих требований, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. 18 июля Россия вышла из соглашения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки является приоритетной задачей ООН.

По словам постпреда России при Организации объединенных наций Василия Небензи, у Антониу Гутерриша нет рычагов давления для решения проблем, возникших с реализацией российской части «черноморской инициативы».

«К сожалению, приходится констатировать – и ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично – генсекретарь и его команда «не имеют рычагов» для решения системных проблем, хотя и действительно стараются», - констатировал дипломат.

При этом он назвал не соответствующими действительности заявления о том, что от «зерновой сделки» якобы зависит спасение голодающих по всему миру, и отверг обвинения в том, что из-за выхода России из соглашения выросли цены на рынках продовольствия. По его словам, наоборот цены «продолжают снижаться».

Василий Небензя также обратил внимание на то, что российская сторона «не сидит сложа руки» и продолжает оказывать реальную помощь наименее развитым странам Африки, Азии и Ближнего Востока.

«Президент России подробно освещает эти усилия в своих выступлениях. Как и называл четкие условия возвращения России в «черноморскую инициативу». И это никакой не шантаж, как это пытаются представить на Западе, а требования выполнить то, что нам обещали год назад», - подчеркнул он.

В МИД России 6 сентября заявили, что предложения ООН по «зерновой сделке» не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельскохозяйственного экспорта России. В ведомстве подчеркнули, что у переподключения российского «Россельхозбанка» к системе SWIFT нет рабочих альтернатив. Кроме того, с августа 2022 года России обещают создать специальную страховую платформу для сельхозпродукции, однако по «непонятным причинам» этого до сих пор не сделали.