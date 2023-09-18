В Госдуме отреагировали на условия Шольца по миру на Украине

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который предложил условия по миру на Украине, являются лицемерием. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер заявил, что для начала мирных переговоров с Украиной Россия должна вывести свои войска. Призывы к ведению мирных переговоров, направленные Украине, он назвал циничными.

«Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам», — считает паралментарий.

По его мнению, Шольц несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Политику из ФРГ надо извиниться за поставки оружия Киеву, считает Шеремет.