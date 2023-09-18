Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН

У Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланирован плотный график двусторонних встреч на неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Неделя высокого уровня пройдет с 18 по 26 сентября. Главы делегаций выступят с обращениями в ходе общих прений. Выступление Сергея Лаврова намечено на 23 сентября.

«Что касается двусторонних контактов, то могу сказать, что график Сергея Викторовича Лаврова в этом году крайне плотный», — указал Небезя, подчеркнув, что встречи министра иностранных дел РФ расписаны по минутам.

Постоянный представитель РФ при ООН добавил, что кроме двусторонних встреч в расписание Лаврова включены несколько важных мероприятий в многостороннем формате, включая встречи ОДКБ, БРИКС, Группы друзей Устава ООН с рядом других региональных организаций, а также встречи, организуемые при участии ООН.