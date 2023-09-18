Посол России раскрыл процесс подбора ушанки для Ким Чен Ына

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора , который сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, в эфире «Соловьев Live» рассказал, что размер шапки-ушанки в подарок северокореескому главу подбирали с помощью фотографии.

Мацегора отметил — спросить у кого бы то ни было в Пхеньяне: «скажите, пожалуйста, какой размер головы руководителя государства?» — немыслимо. Дипломат подчеркнул, что размер головы Ким Чен Ына чуть меньше его, поэтому удалось выбрать шапку по размеру. Он отметил, что ушанка лидеру КНДР «очень к лицу», она ему понравилась.