Мосгордума откроет осеннюю сессию

Московская городская дума начинает в понедельник осеннюю сессию после летних каникул, которые продлились с 13 июня до 17 сентября. Столичный парламент проведет первое пленарное заседание до конца месяца.

"Первое пленарное заседание думы состоится в соответствии с регламентом - не позднее 30 сентября, точно в среду", - сказал в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников .

Летом депутаты продолжали работать, проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям законодательства, готовить проекты законодательных актов, проекты постановлений для того, чтобы их рассмотреть уже в осеннюю сессию. Также парламентарии могли работать в своих политических партиях, которые готовились к уже состоявшимся выборам мэра Москвы.