Посол РФ заявил о выполнении всех пунктов визита Ким Чен Ына в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию готовился достаточно быстро, однако все, что было намечено по плану, удалось полностью реализовать. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"[Все прошло] абсолютно так, как мы задумали. Все пункты плана были полностью выполнены. И когда мы провожали товарища Ким Чен Ына, по-моему, как мне показалось, он остался доволен", - сказал Мацегора.

"У нас очень было такое, я бы сказал, тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов [с коллегами из КНДР]. Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. <...> И в итоге, как мне показалось, больших проблем [не было] вообще", - объяснил российский дипломат.

По его словам, при подготовке визита северокорейского лидера во Владивосток было много вопросов, связанных с протоколом, безопасностью, транспортом и многим другим.

"Мы с корейскими друзьями очень плотно этим занимались. <...> Я бы не сказал, может быть, что [визит прошел] без сучка и задоринки, так никогда не бывает, но никаких больших проблем не было, все получилось очень хорошо", - заключил Мацегора.

17 сентября глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ завершен. Он приехал в Россию 12 сентября по приглашению президента РФ Владимира Путина. На космодроме Восточный в среду у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.