Рогозину подыскали новую официальную должность

«Он может стать сенатором от главы региона [Евгения Балицкого]. В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона», — сообщил осведомленный источник из АП, добавив, что Рогозин является заметной фигурой, а поэтому может представлять регион в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост».