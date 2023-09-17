Слуцкий заявил, что конфликта на Украине могло бы не быть

"В интервью медиагруппе Funke он [генсек альянса Йенс Столтенберг] заявил буквально, что если Зеленский с хунтой перестанут воевать, Украины не станет, а если Россия сложит оружие, то будет мир. При этом господин Столтенберг, естественно, предпочитает умалчивать еще об одном "если" в сослагательном наклонении: если бы в декабре 2021 года альянс грубо не отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта вообще бы могло не быть", - прокомментировал слова Столтенберга Слуцкий.