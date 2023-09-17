В Госдуме ответили на угрозы главы СНБО Украины «выкурить россиян» из Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил на угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «выкурить россиян» из Крыма . Своим мнением на этот счет он поделился с РИА Новости .

«Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима», — заявил Ивлев.

Ранее в интервью «Украинскому радио» Данилов заявил, что «если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия». Он также пообещал, что атаки на полуостров продолжатся.