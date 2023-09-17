СМИ: отношения России и КНДР переживают новый период расцвета

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проходил на фоне начала нового периода бурного развития дружеских отношений между странами. С такой оценкой выступило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении, посвященном прибытию руководителя народной республики во Владивосток.

"В атмосфере тепла и радушия город встречал уважаемого товарища Ким Чен Ына в то время, когда в истории развития отношений КНДР и РФ открывается новый период расцвета дружбы, солидарности и сотрудничества", - говорится в материале ЦТАК.

В субботу Ким Чен Ын посетил аэродром Кневичи, поднялся на борт фрегата "Маршал Шапошников", присутствовал на обеде, устроенном министром обороны РФ Сергеем Шойгу. ЦТАК опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын в шапке-ушанке пожимал руку Сергею Шойгу. После обеда состоялась их беседа. Как передает ЦТАК, глава Минобороны РФ сказал, что визит Ким Чен Ына "вдохновил армию и народ России, поднявшиеся на осуществление справедливого дела".

В воскресенье Ким Чен ЫН посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Приморский океанариум, предприятие научно-производственной группы компаний "Арника".