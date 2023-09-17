В Совфеде обвинили Столтенберга в подрыве европейской безопасности

«Политика безостановочной экспансии НАТО на восток с каждым шагом все больше подрывала европейскую безопасность. Нынешнее ее бедственное состояние - прямое следствие «трудов» Столтенберга и его предшественников. Не Россия, а безостановочная военно-политическая активность НАТО - от войны против Югославии до военного освоения Украины - взорвала европейскую безопасность», — написал Пушков.