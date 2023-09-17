В Совфеде обвинили Столтенберга в подрыве европейской безопасности

Пушков связал бедственное состояние безопасности в Европе с действиями НАТО
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что бедственное состояние европейской безопасности стало следствием действий генсека НАТО Йенса Столтенберга и его предшественников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, «натовская мантра» о том, что расширение Североатлантического альянса усиливает безопасность Европы только приближала континент к военному кризису.
«Политика безостановочной экспансии НАТО на восток с каждым шагом все больше подрывала европейскую безопасность. Нынешнее ее бедственное состояние - прямое следствие «трудов» Столтенберга и его предшественников. Не Россия, а безостановочная военно-политическая активность НАТО - от войны против Югославии до военного освоения Украины - взорвала европейскую безопасность», — написал Пушков.
Ранее генсек НАТО Столтенберг призвал приготовиться к затяжному конфликту на Украине.
«Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются», — предупредил генсек НАТО, добавляя, что «поэтому мы должны готовиться к длительной войне на Украине».
По его словам, все «желают скорейшего мира», однако если Вооруженные силы Украины перестанут вести боевые действия, «их страны больше не будет».