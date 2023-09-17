Лавров: США управляют украинским конфликтом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину, что Соединенные Штаты управляют украинским конфликтом. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
Лавров отметил, что Украину долго готовили к грядущему противостоянию, к тому, чтобы «ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России».
США заявляют, что не имеют отношения к конфликту, уточнил министр. Он добавил, что заявления американских официальных лиц не соответствуют реальному положению дел.
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Вашингтон, уточнил Лавров, поставляет оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, управляет всем ходом военных действий.