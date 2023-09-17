Хинштейн объяснил, в каком случае в России заблокируют YouTube

Блокировки YouTube в РФ не будет, пока не появится полноценный аналог. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах пока нет.

«Ключевое слово тут — пока», — отметил депутат на обучающем семинаре накануне первого заседания молодежного парламента в подмосковном Аносино.

YouTube в настоящее время, как и корпорация Google, занимает достаточно «субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России». Но, если блокировка любого мессенджера для пользователей «не создаст серьезных проблем», поскольку есть множество аналогов, то с YouTube дело обстоит иначе, цитирует Хинштейна «Интерфакс».