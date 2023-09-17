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В МИД сообщили, что РФ и Китай готовятся к сотрудничеству по станции "Снежинка"

Россия и Китай сейчас готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии под названием «Снежинка». Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов.

Москва и Пекин будут сотрудничать по проекту по арктической станции на водородной энергии
© РИА Новости

По словам российского дипломата, планы по созданию станции остаются в силе.

Также Корчунов добавил, что постройка этого объекта в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается.

Среди зарубежных партнеров наибольший интерес к проекту проявляет Китай, обратил внимание сотрудник российского дипведомства.

«Данная тематика подробно обсуждалась в ходе очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике 7 сентября этого года в Москве», — подчеркнул Корчунов.

Подчеркивается, что с китайской стороной был согласован проект соглашения о сотрудничестве, осуществляется проработка сроков и места его подписания.

До этого в Китае построили самый большой в мире ветрогенератор высотой с 50-этажный дом.

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